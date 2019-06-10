القاهرة : الإثنين 10 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
الثقافة
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:24 ص

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة المنوفية

أنشطة ثقافية
أنشطة ثقافية
جمال عاشور
dostor.org/2659953

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة المختلفة بمختلف مواقعها الثقافية بفرع ثقافة المنوفية، حيث عقد قصر ثقافة بركة السبع محاضرة بعنوان "قناة السويس علامة كاملة لإنتصار مصر" حاضرها عفت حشيش موجه اول، تناول فيها الحديث عن القناة وقصة حفرها وتأميميها ونتائج التأمين وأهميتها ومكانتها بين الدول والأبعاد الإقتصادية والإستراتيجية.

كما نظم قصر ثقافة السادات ندوة لمناقشة كتاب "عقود اللؤلؤ والمرجان" تأليف ابراهيم بن عبيد، حاضرها عبد الغني السيد، وأشار في حديثه الي شهر رمضان الكريم وكيف اغتنمنا فيه الكثير من العبادات والطاعات.

بينما أقام بيت ثقافة تلا أمسية شعرية بعنوان "العيد القومى لمحافظة المنوفية" إلقاء شعراء الموقع حيث تم إلقاء كثير من القصائد الوطنية التي تبعث في الوجدان روح الوطنية وقد أنهوا الأمسية بسرد بعض الملاحم التاريخية لأبطال المنوفية.

أقام بيت ثقافة الباجور ندوة مكتبية بعنوان "دنشواى" تأليف جمال الدين حاضرها أسماء منصور، وتحدثت عن حادثة دنشواى وهو اسم لواقعةٍ حدثت في يونيو عام 1906 بقرية دنشواي المصرية.

كما ناقشت مكتبة الشاعر محمد عفيفي مطر برملة الأجب قصة "شادي واصدقاء" تأليف مصطفي بركات، تضمن شرح القصة توضيح أهمية الصداقة في حياتنا والتركيز علي اهمية التعاون وغرسه في نفوس أطفالنا، تحت اشراف مسئول النشاط، بالإضافة الي مناقشة قصة "العيد" بقصر ثقافة شبين الكوم تأليف لوسي يعقوب بحضانة الياسمين، وتحكي القصة عن العم صالح الذي يحاول اسعاد الناس في العيد واعطاء الهدايا لهم، وذلك تحت إشراف مسؤل النشاط، بينما أقيمت ندوة مكتبية بعنوان "السيدة زينب بنت الرسول" بمكتبة الطفل والشباب بأشمون ألقاها الشيخ ابراهيم عبدالعاطي مفتش بإدارة أوقاف أشمون.

وأوضح أن الرسول "ص" غير نظرة المجتمع الجاهلي في استقباله خبر مولد زينب بالسعادة والبهجة، حيث كان يحملها بين زراعية في حنو وحبور، بجانب تنظيم ورشة لتعليم الأطفال الحروف الأبجدية عن طريق البازل، بالإضافة إلى ندوة مكتبية بعنوان "مصر ومثلث الثلوث" قام بالقاء الندوة مصطفي الزتاني، وقد تناولت الندوة احجام الملوثات وما تحوية من مواد ومركبات خطيرة علي صحة الانسان، وان هناك عدة قوانين للحد من التلوث وان التلوت يؤثر علي التربة والهواء والمياة وله أثار سلبية علي صحة الإنسان وتناولت حلول عديدة لكيفية مشكلة التلوث.

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة المنوفية
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة المنوفية
اقرأ أيضًا
منذ يومين

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر

منذ أقل من شهر

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"

منذ شهرين

وزير الآثار: الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء

منذ 5 شهر

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ 5 شهر

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 6 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

الآن

تفتيش ذاتي للطلبة والطالبات بالغربية قبل دخول لجان الثانوية (فيديو)

الإحصاء: 63% زيادة في أسعار الليمون خلال شهر.. وتراجع الخضروات

مراجعات اللحظات الأخيرة تتصدر المشهد أمام لجان الثانوية بالغربية (صور)

وصول منتخبي نيجيريا وزيمبابوي لكرة القدم إلى القاهرة

ads
الأكثر قراءة

تداول أجزاء من امتحان الاقتصاد عبر "السوشيال ميديا".. والتعليم ترد

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

ألبومات الصور

تحصيل 256 ألف جنيه غرامات إشغالات بحي وسط الإسكندرية

ضبط سيارة تحمل عبارات خادشة للحياء بالدقهلية

المستشار بهاء أبوشقة يعرض تعديل قانون المحكمة الدستورية

أول جلسة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك

رياضة

الصحف الفرنسية تشيد بفوز نادال ببطولة رولان جاروس للتنس للمرة الثانية عشرة

كوبا أمريكا: ماتورانا مستشارا فنيا لمنتخب فنزويلا

ساوثجيت: إنجلترا تريد أكثر من الوصول إلى الدور قبل النهائي

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

تداول أجزاء من امتحان الاقتصاد عبر "السوشيال ميديا".. والتعليم ترد

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

الرئيس نيوز

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

بالانفوجراف: رئاسة الوزراء ترصد تحولات الإعلام الأجنبي تجاه الاقتصاد المصري

"مذبحة السويس".. أم تقتل طفليها وتحاول الانتحار

طارق شوقي: معظم جامعات العالم لديها صندوق لدعم التعليم

"الفلاحين": انخفاض سعر الليمون 50%.. 40 جنيها في الأسواق

كشكول

بدء امتحان الإحصاء لـ595 ألف طالب بالثانوية العامة

"الهبد والتأليف" يسودان امتحان الاقتصاد بلجان "طما"

تباين ردود فعل الطلاب حول "صعوبة" الاقتصاد

السفير الفرنسي بالقاهرة: الجامعة الفرنسية الوحيدة التي تمنح شهادة مزدوجة

عميد لغة عربية الأزهر بأسيوط يتفقد لجان الامتحانات

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

"الموضوع بجد".. تذاكر صعود لرحلة متوجهة إلى المريخ

4 سيناريوهات لنهاية العالم.. تقديم عقارب الساعة "ليوم القيامة" دقيقتين

ظاهرة فلكية مثيرة.. شاهدها بالعين المجردة

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

سياحة "الجنان المفقودة" خطر كارثى على الصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎