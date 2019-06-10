أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة المنوفية

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة المختلفة بمختلف مواقعها الثقافية بفرع ثقافة المنوفية، حيث عقد قصر ثقافة بركة السبع محاضرة بعنوان "قناة السويس علامة كاملة لإنتصار مصر" حاضرها عفت حشيش موجه اول، تناول فيها الحديث عن القناة وقصة حفرها وتأميميها ونتائج التأمين وأهميتها ومكانتها بين الدول والأبعاد الإقتصادية والإستراتيجية.



كما نظم قصر ثقافة السادات ندوة لمناقشة كتاب "عقود اللؤلؤ والمرجان" تأليف ابراهيم بن عبيد، حاضرها عبد الغني السيد، وأشار في حديثه الي شهر رمضان الكريم وكيف اغتنمنا فيه الكثير من العبادات والطاعات.



بينما أقام بيت ثقافة تلا أمسية شعرية بعنوان "العيد القومى لمحافظة المنوفية" إلقاء شعراء الموقع حيث تم إلقاء كثير من القصائد الوطنية التي تبعث في الوجدان روح الوطنية وقد أنهوا الأمسية بسرد بعض الملاحم التاريخية لأبطال المنوفية.



أقام بيت ثقافة الباجور ندوة مكتبية بعنوان "دنشواى" تأليف جمال الدين حاضرها أسماء منصور، وتحدثت عن حادثة دنشواى وهو اسم لواقعةٍ حدثت في يونيو عام 1906 بقرية دنشواي المصرية.



كما ناقشت مكتبة الشاعر محمد عفيفي مطر برملة الأجب قصة "شادي واصدقاء" تأليف مصطفي بركات، تضمن شرح القصة توضيح أهمية الصداقة في حياتنا والتركيز علي اهمية التعاون وغرسه في نفوس أطفالنا، تحت اشراف مسئول النشاط، بالإضافة الي مناقشة قصة "العيد" بقصر ثقافة شبين الكوم تأليف لوسي يعقوب بحضانة الياسمين، وتحكي القصة عن العم صالح الذي يحاول اسعاد الناس في العيد واعطاء الهدايا لهم، وذلك تحت إشراف مسؤل النشاط، بينما أقيمت ندوة مكتبية بعنوان "السيدة زينب بنت الرسول" بمكتبة الطفل والشباب بأشمون ألقاها الشيخ ابراهيم عبدالعاطي مفتش بإدارة أوقاف أشمون.



وأوضح أن الرسول "ص" غير نظرة المجتمع الجاهلي في استقباله خبر مولد زينب بالسعادة والبهجة، حيث كان يحملها بين زراعية في حنو وحبور، بجانب تنظيم ورشة لتعليم الأطفال الحروف الأبجدية عن طريق البازل، بالإضافة إلى ندوة مكتبية بعنوان "مصر ومثلث الثلوث" قام بالقاء الندوة مصطفي الزتاني، وقد تناولت الندوة احجام الملوثات وما تحوية من مواد ومركبات خطيرة علي صحة الانسان، وان هناك عدة قوانين للحد من التلوث وان التلوت يؤثر علي التربة والهواء والمياة وله أثار سلبية علي صحة الإنسان وتناولت حلول عديدة لكيفية مشكلة التلوث.