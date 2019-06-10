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حوادث
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:23 ص

ضبط 36 متهمًا بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

ضبط 36 متهمًا بالاتجار
dostor.org/2659950

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة للقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.

أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة المنقضية عن ضبط 36 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم حشيش، أستروكس، وأقراص مخدر.

كما تمكنت القوات من ضبط 9 متهمين بحوزتهم سلاح ناري، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.

فيما تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 129 حكمًا قضائيًا، وفحص 17 مسجلا خطرا ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارًا بتمكن الحملة من فحص 4 مسجلين خطر و13 مشتبها فيهم، وتنفيذ حكم جنائي، و48 حكما جزئيا و27 حكما مستأنفا و46 حكم بغرامات و8 مخالفات جزئية.

تحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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