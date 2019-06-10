الأمن يمنع دخول المذكرات والكتب للجان الثانوية بالغربية

أصرت قوات الأمن بالغربية، على منع الطلبة والطالبات من اصطحاب أي كتب أو مذكرات أو ملخصات، للجان امتحان الثانوية العامة، وشددت الشرطة وأمن المدارس، على رفض دخول أي أوراق أو أجهزة والسماح فقط بالأدوات المكتبية، تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم.



واشتكى الطلاب من منعهم من حمل مذكرات الاحصاء للمراجعة عقب نهاية امتحان الاقتصاد، حيث لن يتم السماح لهم بالخروج، وتم منعهم من اصطحاب أي مذكرات أو كتب، رغم ان هناك مادة أخرى عقب نهاية مدة الإقتصاد.



وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي انطلقت يوم السبت الماضى، بامتحاني اللغة العربية ومن بعده التربية الدينية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.

