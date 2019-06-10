نيكي يغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين وارتفاع أسهم شركات السيارات

أغلق المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين عند أعلى مستوى في شهرين بقيادة شركات السيارات، بعد سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا بفرض رسوم على واردات من المكسيك.



وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.2 في المئة إلى 21134.42 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 28 مايو.



وقفز سهم تويوتا موتور كورب 1.8 بالمئة وزاد هوندا موتور 1.5 بالمئة وتقدم مازدا موتور 1.1 بالمئة. وتصنع الشركات اليابانية سيارات في المكسيك منذ فترة طويلة مستغلة العمالة الرخيصة والاتفاقات التجارية وقربها من الولايات المتحدة أكبر سوق للسيارات في العالم بعد الصين.



ويوم الجمعة، توصلت الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق لتجنب حرب رسوم جمركية ووافقت المكسيك علي التوسع السريع في برنامج لجوء مثير للجدل ونشر قوات أمن لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى. وكان ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم حمركية بداية من اليوم الاثنين.



وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.3 في المئة إلى 1552.94 نقطة.

