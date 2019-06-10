توافد طلاب الثانوية لأداء امتحان مادتي الإحصاء والاقتصاد بمطروح

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة مطروح على اللجان الامتحانية،في اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة، وسط حضور أولياء أمورهم لأداء الامتحان في مادتي الإحصاء والاقتصاد.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد أعلنت أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان في 10 لجان على مستوى المحافظة "4 بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة، والسلوم"، وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1840 طالبًا وطالبة، منهم 1550 طالب نظام حكومى و290 منازل.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، أمس الأول، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.