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الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:52 ص

سيول تتلقى توصيات لاختيار مواطنين فخريين أجانب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2659793

أوضح مجلس بلدية سيول اليوم الاثنين أنه بدأ في قبول توصيات لاختيار المواطنين الفخريين الأجانب حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وسيتم اختيار المواطنين الفخريين الأجانب لمدينة سيئول، من بين الأجانب الذين يقيمون في سيئول خلال ثلاث سنوات متتالية، أو أكثر من 5 سنوات، أو الضيوف الرئيسيين الزائرين لها، مع مساهمتهم في تطوير شؤون المدينة.

ومنحت بلدية سيئول 827 أجنبيا من 97 دولة المواطنة الفخرية منذ عام 1958، منهم 202 أمريكي، و45 يابانيا، و44 ألمانيا، و43 صينيا، و31 بريطانيا.

ومن بين كبار الشخصيات عالميا، حصل ولي عهد الدنمارك فريدريك وزوجته الأميرة ماري، وملك بلجيكا لويس فيليب وغيرهم، على مواطنين فخريين لسيئول.

وحصل 22 أجنبيا على لقب رمزي من خلال توصيات من الطبقات المختلفة خلال العام الماضي مثل رئيس مرسيدس-بنز كوريا ديميتريس سيللاكيس التي تقدم مركبات إلى مؤسسات للرعاية الاجتماعية، والوجه التلفزيوني الباكستاني زهيد حسين الذي قام بأنشطة للمساعدة على التقارب مع الثقافة الإسلامية.

وتتيح المواطنة الفخرية لمن ينالها فرصة المشاركة في شؤون المدينة، ويمنح حق الدخول في المنشآت التي تديرها البلدية مجانا.

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