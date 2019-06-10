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الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:51 ص

البحرية الكورية الجنوبية تتسلم نسخة مطورة من غواصة 1200 طن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2659792

استلمت البحرية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين غواصة معدلة من شركة بناء سفن محلية بعد عامين من التطوير باستخدام نظام حديث لإدارة القتال وغيرها من المعدات، حسبما ذكرت وكالة شراء الأسلحة.

كانت شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية قد طورت غواصة جانغ بوغو -1 من النوع 209 الهجومية المسماة نا ديه يونغ، منذ يونيو عام 2017 لتزويدها بنظام محسن لإدارة القتال وتتبع الأهداف تحت الماء (سونار) متعدد الأغراض، من بين أشياء أخرى، وفقا إلى إدارة برنامج مشتريات الدفاع (DAPA).

وقال تشوي هوي جونغ المسؤول في البرنامج "لقد أظهر اختبارها وتقييمها أن الإصدارة الجديدة تحمل المهام الرئيسية للكشف عن الأهداف والقتال اللازمة للقيام بحرب تحت الماء بطريقة أكثر فعالية"، مضيفا أن توظيف التقنيات الأصلية في صنع نظام قتالي سيؤدي إلى تعزيز موقف استعداد الجيش.

أقيم حفل التسليم في حوض بناء السفن التابع للشركة المصنعة في جزيرة غيوجيه الجنوبية اليوم الاثنين.

تم تشغيل الغواصة، التي سميت باسم ضابط بحري في عهد مملكة جوسون (1392-1910)، في عام 2000.

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