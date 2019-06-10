9 قتلى وأكثر من 24 جريحا في حادث سير شرقي الهند

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب أكثر من 24 آخرين بجروح في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بعد أن اصطدمت حافلة تقلهم بمقطورة محملة بقضبان حديدية في ولاية جهاركهاند شرقي الهند، حسبما أفادت الشرطة.



ووقع الحادث في ناحية دانوا غاتي-تشاوباران في منطقة هزارباغ، على بعد حوالي 157 كم شمال رانشي، حاضرة ولاية جهاركهاند.



وقال مسؤول بالشرطة في هزارباغ لوكالة أنباء (شينخوا) إن "الحادث وقع هنا في وقت مبكر من اليوم عند الساعة 3:30 فجرا بالتوقيت المحلي حيث اصطدمت حافلة تقل ركابا بمقطورة ثابتة محملة بقضبان حديدية"، مضيفا أن "التقارير الأولية ذكرت أن 9 أشخاص قتلوا في الحال بينما أصيب 24 آخرين".



ووفقا للمسؤول في الشرطة، فقد تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى في تشاوباران.



وأوضح أن "من بين الجرحى، هناك من أفيد بأن حالته حرجة".



ولفت المسؤول إلى أن الحافلة كانت تقل ركابا من رانشي متوجهة إلى غايا في ولاية بيهار المجاورة.



ولم يُعرف سبب الحادث على الفور. غير أن مسؤولي الشرطة يشكون بأن سائق حافلة الركاب قد غفا خلف عجلة القيادة مما أدى إلى وقوع الحادث.