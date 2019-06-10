المملكة المتحدة تفتتح منشأة تدريب عسكري في الصومال

افتتحت المملكة المتحدة رسميا منشأة تدريب جنوب غربي الصومال في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي.



وذكرت سفارتها في مقديشو أن المنشأة، ومقرها بايدوا،سيستخدمها الجيش الوطني الصومالي.



وأوضحت في بيان صدر في مقديشو أن مركز التدريب الأمني سيدرب 120 من جنود الجيش الوطني الصومالي في الوقت نفسه وسيساعد الجيش في تحسين جودة التدريب.



وأضافت "سيساعد المركز الجديد في تطوير قوات الأمن الصومالية وتعزيز الاستقرار والأمن على المدى الطويل في البلاد."



وقال بن فيندر، السفير البريطاني في الصومال، إن تدريب الجنود الصوماليون سيكون له دور فعال في تدعيم الأمن بالبلاد والمناطق برمتها.



وأوضح "نلعب دورا مركزيا في مساعدة الجيش الوطني الصومالي في إجراء عمليات حاليا في منطقة شابيلي السفلى من خلال المساعدة العملية للمناطق المستعادة حديثا."



ويأتي افتتاح المنشأة في وقت يحارب فيه القرن الأفريقي حركة الشباب الإرهابية المتحالفة مع القاعدة.