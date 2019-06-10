كوريا الجنوبية وبريطانيا تتوصلان إلى اتفاقية التجارة الحرة من حيث المبدأ

توصلت كوريا الجنوبية وبريطانيا من حيث المبدأ إلى اتفاقية التجارة الحرة الثنائية؛ في إطار الجهود للاستجابة لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في نهاية شهر أكتوبر المقبل.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المديرة العامة لمكتب السياسات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والطاقة يو ميونج-، ووزير التجارة البريطاني ليام فوكس- الذي يقوم بزيارة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين- أعلنتا عن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من حيث المبدأ.



وقالت ميونج إن المصادقة من حيث المبدأ على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ستسهم في منع حدوث حالة من الغموض وسط تدهور ظروف التصدير مثل تعميق النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتباطؤ الاقتصاد الصيني.



وبدوره قال فوكس إن إبرام الاتفاقية سيسمح للشركات الكورية والبريطانية بالتبادلات دون حواجز إضافية، وسيضع أساسا لزيادة التجارة الثنائية بين البلدين.



وتركز الاتفاقية على ضمان الاستمرارية والسلامة في التجارة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا من خلال الحفاظ على العلاقة التجارية بين البلدين على مستوى مماثل لاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.



وتعتزم الوزارة بذل الجهد لمنع حدوث فراغ في التجارة بين البلدين من خلال دخول اتفاقية التجارة الحرة بينهما في حيز التنفيذ تحت أي ظرف من الظروف مثل تنفيذ بريكست بدون صفقة، وتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى صفقة بريكست، وتمديد إضافي لمهلة بريكست.