انتشار أمنى مكثف فى محيط لجان الثانوية العامة بالغربية

رفعت مديرية أمن الغربية، صباح اليوم الإثنين، درجة الاستعداد لتأمين ثانى أيام امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة 2019، وشهدت المدارس التى بها مقار لجان الثانوية في الساعات الأولى من صباح اليوم انتشارًا أمنيًّا مكثفًا، خاصة مدارس الفتيات والمدارس المشتركة لمواجهة حالات التحرش ومضايقات الطالبات.



وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد شدد على ضرورة توخي الحذر والحيطة أثناء عملية التأمين، مؤكدًا ضرورة التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء الامتحانات، وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان.



وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي انطلقت يوم السبت الماضى، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية