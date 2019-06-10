توافد الطلاب على لجان الثانوية العامة بالإسكندرية

بدء منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بمحافظة الإسكندرية، حيث يؤدي اليوم الطلاب الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء.



وشهد مجمع مدارس سيدي بشر والذي يضم عدة مدارس، مدرسة مصطفي كمال حلمي ومدرسة دكتور فاروق جرانة، تجمعات من الطلاب وأولياء الأمور أمام أبواب اللجان.



ويؤدي اليوم في محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات.



وكان قد أعلن مصطفى العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن تعليم الإسكندرية قد استعد لامتحانات الثانوية العامة 2019 التي تبدأ اليوم السبت، الموافق 8 من يونيو، من خلال 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية، و8 غرف بالإدارات التعليمية والتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.