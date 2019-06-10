توافد الطالبات على لجان امتحانات الثانوية بالسيدة زينب

توافدت طالبات الثانوية العامة، على لجان الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي بشعبتيه الأدبي والعلمي لأداء امتحان الاقتصاد والاحصاء، بمدرسة المنيرة الإعدادية بنات بالسيدة زينب، التابعة لمحافظة القاهرة.



ومن المقرر أن ينطلق الاقتصاد اليوم في تمام الساعة التاسعة، وينتهى في العاشرة والنصف، ويبدأ امتحان الإحصاء في تمام الساعة الحادية عشر، وينتهى الساعة 12 ونص ظهرًا.



وحرص عدد من أولياء الأمور على الانتظار تواجدهم مع أبنائهم أمام المدرسة، للاطمئنان عليهم وتوصيلهم الى باب اللجنة منتظرين نتيجة الامتحان.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، أمس الأول، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).