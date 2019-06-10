زحام أمام لجان الثانوية العامة بالغربية (صور)

تحول المشهد أمام لجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية، إلى زحام كبير قبيل فتح بوابات اللجان أمام الطلبة والطالبات، وناشد الجميع الأمن بسرعة إنهاء عملية التفتيش وفتح أبواب اللجان حتي يتسني لهم الدخول والوصول للجانهم حتى لا يحتسب من وقتهم، خاصة وأن مدة امتحان مادة الاقتصاد ساعة ونصف فقط.



ووقف الطلبة وسط أولياء أمورهم وزملائهم إنتظارًا لفتح أبواب اللجان واستقبالهم داخل اللجنة لبدء امتحان مادتي اليوم (الاقتصاد والإحصاء).



وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي انطلقت يوم السبت الماضى، بامتحاني اللغة العربية ومن بعده التربية الدينية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.