المكسيك تهزم الإكوادور وديا قبل الكأس الذهبية وكوبا أمريكا

حقق المنتخب المكسيكي انتصارا صعبا وتغلب على نظيره الإكوادوري 3 2 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) على ملعب "دالاس كاوبويز" بولاية تكساس الأمريكية.وافتتح جوناثان دوس سانتوس التسجيل للمنتخب المكسيكي في الدقيقة 28 ثم أدرك أنخيل مينا التعادل للإكوادور في الدقيقة 47.



بعدها تقدم منتخب المكسيك بهدف للاعب لويس مونتيس في الدقيقة 63 ثم تعادل منتخب الإكوادور مجددا عن طريق إدوار بريسيادو في الدقيقة 66، قبل أن يسجل لويس رودريجيز هدف الفوز 3 2 للمكسيك في الدقيقة 77.



وتأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب المكسيك لخوض بطولة الكأس الذهبية 2019 لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، التي تنطلق منافساتها في 16 يونيو الجاري.



وسيتنافس المنتخب المكسيكي في الكأس الذهبية ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات كندا ومارتينيك وكوبا.



كذلك يستعد منتخب الإكوادور لكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) التي تنطلق في 15 يونيو، وسيتنافس فيها ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أوروجواي واليابان وتشيلي.