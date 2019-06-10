بدء توافد طلاب الثانوية على لجان أسيوط لأداء امتحانات

بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات لأداء امتحاني الإقتصاد والإحصاء.



وقال الطلاب أن مادتى الاقتصاد والإحصاء لا يُضافا للمجموع ولكنهما يؤثران على مستوى الطالب في النتيجة النهائية بالنجاح والرسوب.



وكانت قد انطلقت أول أمس، امتحانات الثانوية العامة، وأدى الطلاب امتحان اللغة العربية وامتحان التربية الدينية، وتقدم إليها نحو 659 ألف طالب وطالبة، يؤدون الطلاب الامتحانات بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل.



وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.



كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156،371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.