الاقتصاد الياباني ينمو 2.2% خلال الربع الأول من العام الحالي

أظهر تقرير صدر عن الحكومة اليابانية اليوم الاثنين نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 2ر2% سنويا، رغم ضعف الإنفاق الاستهلاكي.



جاء معدل النمو متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية رأيهم، وأعلى قليلا من التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق وكانت 1ر2% من إجمالي الناتج المحلي.



وذكر التقرير الصادر عن رئاسة الحكومة اليابانية إن الإنفاق الرأسمالي للشركات ارتفع بنسبة 3ر0% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين كانت البيانات الأولية التي نشرت في أمايو الماضي تشير إلى انكماش الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 3ر0% خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد نموه بمعدل 7ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.



وقال المكتب إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، انكمش بنسبة 1ر0%، دون تغيير عن التقديرات الأولية، بعد نموه بمعدل 3ر0 بالمئة خلال الربع الأخير من عام.2018



وعلى خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، تراجعت صادرات اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4ر2% بعد نموها بمعدل 2ر1% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 6ر4% خلال الربع الأول بعد ارتفاع بنسبة 3% خلال الربع الأخير من العام الماضي.



كانت وزارة المالية اليابانية قد أعلنت في الأسبوع الماضي زيادة الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1ر6% سنويا إلى 7ر15 تريليون ين (145 مليار دولار) ليستمر نمو الإنفاق الاستثماري للشركات للفصل العاشر على التوالي.



كما ارتفع الاحتياطي الداخلي للشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4ر9% سنويا إلى 8ر466 تريليون ين.



يأتي ذلك فيما هاجم منتقدون عدم قيام الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة بزيادة إنفاقها على الأجور والتوسع في استخدام العمالة المؤقتة.



وكان تقرير حكومي قد صدر في الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن العمالة المؤقتة ظلت تمثل حوالي 38% من إجمالي العمالة في الشركات خلال أبريل الماضي.



ومنذ وصول رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" إلى الحكم في ديسمبر 2012 زاد الاحتياطي الداخلي للشركات في اليابان بنسبة 3ر72%.



وتكافح حكومة "آبي" من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي في ظل انكماش الأجور وتراجع الاستهلاك المحلي.