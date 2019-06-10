سانتوس يهزم أتلتيكو مينيرو وينتزع منه المركز الثاني في الدوري البرازيلي

انتزع سانتوس المركز الثاني في الدوري البرازيلي لكرة القدم من أتلتيكو مينيرو بعدما تغلب عليه 3 1 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة.



وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب بوتافوجو على ألاجانو 2 1 وتعادل فلومينينسي مع فلامينجو سلبيا.



ورفع سانتوس رصيده إلى 17 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف بالميراس المتصدر ونقطتين أمام أتلتيكو مينيرو الذي تراجع إلى المركز الثالث.



وأنهى سانتوس الشوط الأول للمباراة متقدما بهدفين سجلهما إدواردو ساشا وجان موتا أوليفيرا دي سوزا في الدقيقتين 39 و45، وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء.



وفي الشوط الثاني، رد أتلتيكو مينيرو بهدف للاعب أليراندرو بارا في الدقيقة 71 لكن كارلوس سانشيز اختتم التسجيل بالهدف الثالث لسانتوس في الدقيقة 81.



وحقق بوتافوجو انتصارا صعبا على ألاجانو 2 1 ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد ألاجانو عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وتقدم ألاجانو بهدف سجله كارلينيوس في الدقيقة 62 ثم حسم بوتافوجو المباراة لصالحه بهدفين سجلهما سسيسرو سانتوس وأليكس باولو سانتانا في الدقيقتين 83 و90.



وتعادل فلومينينسي مع فلامينجو سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس عشر مقابل 14 نقطة لفلامينجو في المركز الخامس.