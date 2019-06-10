رئيسة هونج كونج: الحكومة مستمرة في دعم اتفاق تسليم الجناة للصين

قالت رئيسة هونج كونج كاري لام إن حكومة المدينة مستمرة في دعمها لقانون مثير للجدل من شأنه السماح بتسليم الجناة للصين، وذلك بعدما شارك مليون متظاهر في مسيرة احتجاج، تعد الأكبر التي تشهدها هونج كونج منذ عقود، للاحتجاج على القانون أمس الأحد.



وقالت لام " على الرغم من أن العديد من المشاركين أعربوا عن قلقهم ومخاوفهم بشأن محاولة الحكومة تعديل التشريع، سوف تقوم الحكومة بقراءة ثانية لمشروع القانون في 12 يونيو الجاري".



وأضافت" مشروع القانون يعد جزءا مهما للغاية من التشريع من شأنه المساعدة في دعم العدالة والتأكيد على أن هونج كونج سوف تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق الجريمة عبر الحدود".



وأشارت لام إلى أن المسيرة تمثل دلالة على أن " حقوق وحريات الأفراد" تحظى " بالحماية" على الرغم من مخاوف المتظاهرين بشأن إمكانية أن يلحق اتفاق التسليم الجديد الضرر بحكم القانون في هونج كونج.