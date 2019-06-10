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الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:39 ص

مراجعات اللحظات الأخيرة تتصدر المشهد أمام لجان الثانوية بالغربية (صور)

أمام لجان الثانوية
أمام لجان الثانوية
الغربية حسام فوزى جبر
dostor.org/2659769

حرص معظم الطلاب بمحافظة الغربية، على المراجعة الأخيرة أمام لجان الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي، لأداء امتحان الاقتصاد، والذى من المقرر أن ينطلق اليوم في تمام التاسعة، يعقبه إمتحان الإحصاء.

وأكدت الطالبة بسنت سعد، أن مراجعات اللحظات الأخيرة خاصة بالنسبة للمواد النظرية بالاقتصاد من الأمور الهامة والتى يعتمد عليها الكثيرين، مؤكدة أنها اعتادت على هذه العادة وتعتبرها أهم أوقات المراجعة.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي انطلقت يوم السبت الماضى، بامتحاني اللغة العربية ومن بعده التربية الدينية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.

مراجعات اللحظات الأخيرة تتصدر المشهد أمام لجان الثانوية بالغربية (صور)
مراجعات اللحظات الأخيرة تتصدر المشهد أمام لجان الثانوية بالغربية (صور)
مراجعات اللحظات الأخيرة تتصدر المشهد أمام لجان الثانوية بالغربية (صور)
مراجعات اللحظات الأخيرة تتصدر المشهد أمام لجان الثانوية بالغربية (صور)
مراجعات اللحظات الأخيرة تتصدر المشهد أمام لجان الثانوية بالغربية (صور)
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