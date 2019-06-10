نيوزيلندا تعتزم سحب قواتها من العراق العام المقبل

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم الاثنين أن بلادها ستسحب جنودها من العراق في شهر حزيرانيونيو من عام 2020 ولكن مهمتها في أفغانستان سوف تستمر على الأقل حتى ديسمبر.2020



وتنشر البلاد حاليا ما يصل إلى 95 فردا من قواتها ضمن مهمة بناء قدرات الشركاء غير القتالية في بلدة التاجي حيث تقوم نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك بتدريب قوات الأمن العراقية منذ عام.2015



وقالت أردرن في بيان لها "قبل أربع سنوات أعربت نيوزلندا عن التزامها للحكومة العراقية ولقوات التحالف بتدريب قوات الأمن العراقية في التاجي ورفع قدراتها لهزيمة ومنع عودة تنظيم داعش".



وأضافت أنه "على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة، ستكون نيوزيلندا قادرة على إكمال وإتمام هذا الالتزام".



كما أعلنت أردرن أن نيوزيلندا ستقلل من عدد الأفراد الذين تم نشرهم ضمن المهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) لدعم تدريب ضباط الجيش الأفغاني من 13 إلى 11 فردا.