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الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:36 ص

الإحصاء: ارتفاع التضخم الشهري 1% خلال مايو

الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
dostor.org/2659765

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (311.1) نقطة لشهر مايو 2019 مسجـلاً إرتفاعاً قدره (1.0%) عن شهر أبريل 2019، في حين سجل معدل التضخم السنوي (13.2%) لشهر مايو 2019 مقابل (11.5%) لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الإحصاء، هذا الارتفاع في معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (18.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.6%) , مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.7%)، مجمـوعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.2%), مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%), مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.5%), مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.8%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%).

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