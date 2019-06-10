الإحصاء: ارتفاع التضخم الشهري 1% خلال مايو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (311.1) نقطة لشهر مايو 2019 مسجـلاً إرتفاعاً قدره (1.0%) عن شهر أبريل 2019، في حين سجل معدل التضخم السنوي (13.2%) لشهر مايو 2019 مقابل (11.5%) لنفس الشهر من العام السابق.



وأرجع الإحصاء، هذا الارتفاع في معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (18.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.6%) , مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.7%)، مجمـوعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.2%), مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%), مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.5%), مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.8%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%).