توكاييف يفوز بانتخابات الرئاسة فى كازاخستان

أظهرت نتائج استطلاع رأي فوز رئيس كازاخستان الحالي قاسم-جومارت توكاييف بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الاثنين، بعد حصوله على نحو 70 في المائة من الأصوات.



وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث الرأي العام في كازاخستان أن توكاييف احتل الصدارة في السباق بعد حصوله على 70.13 في المائة من الأصوات، يليه منافسه المعارض، أمير خان كوسانوف من حركة "ألت تاجديري" الوطنية القومية المتحدة بحصوله على 15.39 في المائة من الأصوات.



وبدأ التصويت عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) وانتهى عند الساعة 9 مساء (1500 بتوقيت جرينتش) في نفس اليوم.



بموجب نظام التصويت في كازاخستان، يعتبر المرشح الذي يحصل على أكثر من 50 في المائة من الأصوات منتخبا.



في 19 مارس، أعلن الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف قراره بالتنحي وتعيين توكاييف كزعيم مؤقت. وشغل نزارباييف منصب رئيس كازاخستان لمدة ثلاثة عقود تقريبا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991.



وأدى توكاييف، 66 عاما، وهو سياسي ودبلوماسي في كازاخستان، اليمين الدستورية لتولي المنصب بعد يوم من الإعلان.