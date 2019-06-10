حكمان عمانيان يشاركان فى إدارة البطولة الآسيوية الشاطئية لليد بالصين

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد قرارا بمشاركة الحكمين العمانيين عياد المعشري، ووليد السناني في إدارة مباريات البطولة الآسيوية الشاطئية لكرة اليد، والتي ستستضيفها الصين خلال الفترة من 15 إلى 24 يونيو الجاري بمشاركة 12 منتخبا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية التي ستقام في العام 2020.



جاء ذلك في بيان رسمي للاتحاد العماني لكرة اليد (الأحد)، والذي أكد أن هذه المشاركة العمانية في التحكيم تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الاتحاد للدفع بالحكام العمانيين للمشاركة في مختلف البطولات الآسيوية بهدف كسب المزيد من الخبرة مما ينعكس إيجابا على المسابقات المحلية.



يذكر أن البطولة تقسم إلى مجموعتين: الأولى تشمل منتخبات الصين وتايبي الصينية، وفيتنام، وأفغانستان، والفلبين، وأندونيسيا، وقطر، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات عمان، السعودية، إيران، اليابان، باكستان، وتايلاند.