20 ألف متسابق يركضون فى سباق "نصف ماراثون ﻃﺮﺍﺑلس الدولى العاشر"

شارك نحو 20 الف متسابق من كافة الأعمار في سباق "نصف ماراثون ﻃﺮﺍﺑلس الدولي العاشر" الذي نظم (الأحد) في (طرابلس) كبرى مدن شمال لبنان بعد نحو أسبوع على عملية إرهابية في المدينة استهدفت الأمن والجيش اللبناني وأدت إلى سقوط 4 عسكريين بينهم ضابط وإلى مقتل المهاجم.



وقد أقيم نصف الماراثون بتنظيم من جمعية (معا لبنان) وبرعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وبحضور شخصيات سياسية وأمنية ورياضية واجتماعية وكشفية.



وجرى نصف الماراثون تحت عنوان الأول "وحدة وطنك وجيشك وأمنك.. أركض من أجلهم" وذلك دعما للجيش اللبناني والقوى الأمنية والعنوان الثاني "اليوم إدمان.. غدا ندمان" للتنبيه لمخاطر المخدرات والإدمان عليها.



وأوضح منظم نصف الماراثون ربيع لاذقاني رئيس جمعية (معا لبنان) لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن " عنوان الماراثون لهذا العام كان حول الإدمان لكن جراء الأحداث الأمنية المؤسفة الأخيرة التي حصلت في طرابلس اتخذنا قرارا بإضافة العنوان الآخر إكراما وتقديرا لتضحيات الجيش اللبناني والقوى الأمنية".



وأضاف لاذقاني " قسمنا نصف الماراثون هذه السنة إلى خمس سباقات هي سباق نصف ماراثون 21،1 كيلومتر لذوي الاحتياجات الخاصة، وسباق نصف ماراثون 21،1 لإﻋﻤﺎﺭ 16 سنة وما فوق، وسباق 3 كيلومترات، وسباق 7 كيلومترات للمحترفين وللمرح".



وقال حول نتائج سباق نصف لذوي الاحتياجات الخاصة أنه أسفر عن فوز هادي الحلوة فيما فاز العداء درويش حديد في سباق نصف الماراثون لإعمار 16 سنة وما فوق.



واعتبر لاقاني أن "العدد الكبير من المشاركين من كل الأعمار إلى جانب فرق من شركات وجامعات ومدارس ونواد رياضية هو رسالة إلى الجميع بان (طرابلس) مدينة الحياة وهي ترفض التطرف والإرهاب".



وأضاف "إننا باقون وسنواصل حياتنا ونفرح ولن نستسلم لكل المؤامرات التي تريد قتل روح الحياة فينا والباس مدينتنا ثوبا مغايرا لما هي عليه من انفتاح وقبول للآخر".