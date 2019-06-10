القاهرة : الإثنين 10 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
تكنولوجيا
الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:25 ص

اندماج عملاقتى الدفاع والطيران ريثيون ويونايتد

اندماج عملاقتى الدفاع
اندماج عملاقتى الدفاع والطيران ريثيون ويونايتد
وكالات
dostor.org/2659712

أعلنت "ريثيون" و"يونايتد تكنولوجيز" الأمريكيتان العملاقتان في مجالي صناعة الدفاع والطيران الأحد أنّهما وقّعتا اتفاقية اندماج ستنبثق منها واحدة من أكبر المجموعات العالمية في هذين القطاعين.

وقالت المجموعتان في بيان مشترك إنّ عملية الاندماج عبر تبادل الأسهم ستُنجز في النصف الأول من عام 2020.

وأوضحت المجموعتان أنّ الكيان الجديد، الذي يجمع بين محفظتي المجموعتين المتكاملتين للغاية، سوف يطلق عليه اسم "ريثيون تكنولوجيز كوربوريشن".

ومجموعة ريثيون هي عملاق في مجال صناعات الدفاع في حين أن "يونايتد تكنولوجيز" هي مجموعة عملاقة في مجال صناعة الطيران.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي مبيعات المجموعة الجديدة حوالي 74 مليار دولار في عام 2019.

وريثيون مشهورة خصوصًا بأنها المجموعة المصنّعة لصواريخ توماهوك المجنّحة وصواريخ باتريوت المضادّة للصواريخ.

أما "يونايتد تكنولوجيز" فمشهورة من جهتها بمحرّكات "برات أند ويتني" التي تصنّعها والتي تعتبر درّة الملاحة الجوية سواء أكانت مخصصة للاستخدام المدني أم العسكري (مقاتلة أف-35 المتعددة الأدوار والتي تعتبر واحدة من أكثر الطائرات تطورًا في العالم مزودة بمحرك من هذا النوع).

وبحسب البيان فإنّ "يونايتد تكنولوجيز" ستنجز بحلول النصف الأول من عام 2020 عملية فصل أنشطتها في قطاعي المصاعد (شركة أوتيس) وأنظمة التبريد وتكييف الهواء (شركة كاريير)، واللتين ستصبحان شركتين مستقلتين.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

اكتشف ما سيحصل لو توقف فيسبوك عن العمل نهائيا

منذ 5 شهر

السعادة VS الإنترنت.. دراسة: التكنولوجيا تصيب البشر بالتعاسة والاكتئاب

منذ 10 شهر

"واتس آب" تبدأ خطط "التربح من الرسائل"

منذ 12 شهر

"إنستجرام" يضيف خاصية محادثة الفيديو

منذ سنة و نصف

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

منذ سنة و نصف

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية

الآن

"التكبالى": عملاء قطر وتركيا وراء ظهور "داعش" مجددًا فى ليبيا

سرّ إقامة محمد صلاح فى فيلا خاصة بالغردقة.. صور

"التعليم العالى" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

ads
الأكثر قراءة

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

ألبومات الصور

تحصيل 256 ألف جنيه غرامات إشغالات بحي وسط الإسكندرية

ضبط سيارة تحمل عبارات خادشة للحياء بالدقهلية

المستشار بهاء أبوشقة يعرض تعديل قانون المحكمة الدستورية

أول جلسة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك

رياضة

حكمان عمانيان يشاركان فى إدارة البطولة الآسيوية الشاطئية لليد بالصين

20 ألف متسابق يركضون فى سباق "نصف ماراثون ﻃﺮﺍﺑلس الدولى العاشر"

راموس يكشف عن رأيه فى التعاقد مع هازارد

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

الرئيس نيوز

إصابة رئيس نيابة الصف في حادث انقلاب سيارة

قصة تصريح "سجدة النكسة": الشعراوي وافق على وزارة الأوقاف بسبب "طرد السوفييت"

محلل سياسي ليبي: حسم معركة "تحرير طرابلس" مسألة وقت

خلال أيام.. أكبر طرح لـ"الإسكان" من الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة

وفاة مساعد مدير أمن الفيوم بأزمة قلبية

كشكول

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة الإقتصاد والإحصاء اليوم

انتهاء امتحانات آداب الفيوم الخميس المقبل والنتائج خلال أسبوعين

التعليم العالي: مد فترة التسجيل للوظائف الجديدة في الجامعات الأهلية الجديدة

البحر الأحمر الأزهرية: انتهاء امتحان القرأن الكريم على الوجه الأمثل

رئيس السويس الأزهرية يتابع الامتحانات من معاهد المحافظة

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

الإمارات تطلق استراتيجية لتصبح "الأسعد عالميًا"

للنحفاء.. أطعمة تساهم في زيادة الوزن

6 أطباق لا يمكن الاستغناء عنها من المطبخ الفرنسي

الصحة

سياحة "الجنان المفقودة" خطر كارثى على الصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎