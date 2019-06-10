صور.. وصول منتخبى نيجيريا وزيمبابوى مطار القاهرة للمشاركة بأمم أفريقيا

وصل فجر اليوم الإثنين، مطار القاهرة الدولي منتخبي نيجيريا وزيمبابوي، وتم استقبالهم بالصالة المخصصة بمطار القاهرة الدولي (صالة 4) استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية.



يذكر أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة كافة انتهت أمس من الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، والتى ستقام خلال شهر يونيو الحالي، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها للإعداد والتنسيق الجيد لاستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث من أجل إنجاح هذه البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي.