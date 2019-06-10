التموين: صرف 50% من المقررات التموينية للمواطنين

أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر يونيو الجارى، وأنه تم صرف ما يقرب من 50% من مقررات الشهر الجارى فى محافظات الوجه البحرى حتى أمس الأحد، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.



وأضافت الشركة العامة لتجارة الجملة، أن منافذ فروع الشركة تقوم بتوفير السلع الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين بتوفير السلع للشركات التابعة ويتم طرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.