بالصور.. ضبط 392 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية

نظمت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد ماجد ناشد، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، نتج عنها تحرير وضبط 392 مخالفة مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 31 ألفا و500 جنيه غرامات فورية.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير وضبط 3392 مخالفات متنوعة شملت "السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة".



كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص وتحصيل 31 ألفا و500 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك.