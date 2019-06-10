ضبط "طبنجة" بحوزة هارب من حكم بالسجن 7 سنوات بالغربية

نجحت مباحث مركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية، فى ضبط عاطل هارب من حكم بالسجن 7 سنوات في جناية شروع في قتل، وبحوزته سلاحًا ناريًا "طبنجة".



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء سعيد شكرى، مدير المباحث بالغربية، بتلقي الرائد هادي جميل سالم، رئيس مباحث مركز كفرالزيات، إخطارًا من النقيب محمد خطاب معاون مباحث المركز، بتمكنه من ضبط (س. ش)، 38 عاما، عاطل، مقيم بقرية قسطا التابعة للمركز والهارب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن 7 سنوات في جناية شروع في قتل وبحوزته سلاحًا ناريًا "طبنجة" عيار 9 ملي.



تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.