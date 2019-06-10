18 يونيو.. صفاء النجار تناقش "الحور العين تفصص البسلة" بالعريش

يستضيف أدباء شمال سيناء بمركز إعلام العريش ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "الحور العين تفصص البسلة" للقاصة والروائية د. صفاء النجار، وذلك في الثامن عشر من شهر يونيو الجاري.



يناقش المجموعة الناقدان: د. صلاح الدين فاروق، وحاتم عبدالهادي السيد، ويدير المناقشة الشاعر محمد ناجي حبيشة.



يشارك في المناقشة من أدباء سيناء، الشاعر حسونة فتحي، الشاعر سالم شبانة، والروائي عبدالله السلايمة.



يذكر أن د. صفاء النجار قاصة وروائية، ومن مؤلفاتها "البنت التي سرقت طول أخيها" - مجموعة قصصية - دار ميريت ٢٠٠٤، "استقالة ملك الموت" - رواية - دار شرقيات ٢٠٠٥، "حُسن الختام" - رواية - دار رؤية ٢٠١٤، "الحور العين تفصص البسلة" - مجموعة قصصية - دار روافد ٢٠١٧.