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اقتصاد
الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:21 ص

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

أسعار السلع الغذائية
هويدا سعيد
dostor.org/2659688

يرصد "الدستور" أسعار السلع الغذائية للمستهلك، اليوم الإثنين، حيث سجلت استقرارًا فى الأسواق.

وسجل سعر الأرز 9 جنيهات للكيلو، والزيت 16 جنيهًا للعبوة، وسجل السكر استقرارًا عند 10 جنيهات للكيلو.

وسجلت المكرونة 8 جنيهات للكيلو، بينما سجل الشاي 40 جرامًا 3.50 جنيه، وسجل الدقيق 7 جنيهات للكيلو.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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