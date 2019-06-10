بالصور.. تموين الفيوم تضبط ٤٤٨ كيلو لحوم فاسدة بطامية

تمكنت حملة تموينية تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وبرئاسة المهندس محمود عبد التواب مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، والمفتشين ماجد لمعى وعوض محمود وجمعة سيد ومحمد حسين امبابى ومحمد عيد فهمى، بالتنسيق مع قسم مباحث الفيوم، من ضبط سيارة نصف نقل بمنطقة تحصيل الرسوم متجهة إلى طريق القاهرة، بها أربع أرباع أمامية لحم بقرى بالعظم، بإجمالى الكمية ١٢٠ كيلو.



كما تم ضبط ٥٥ رئة بقرى بداخل برميل بإجمالى وزن ١١٠ كيلو، وعدد ٢٠٨ أرجل بقرى واثنان كبدة بقرى كبيرة بإجمالى وزن ١٠ كيلو وإجمالي المضبوطات ٤٤٨ كيلو.



وأكد تقرير الطب البيطرى بأن جميع المضبوطات فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر برقم ٦٨٨ جنح أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.