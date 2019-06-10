مؤسسة "أنا مصراوية" تشرف على إقامة بطولة كرة قدم نسائية بالإسكندرية

إيمانا من مؤسسة "أنا مصراوية" بدور المرأة، تشجيعا منها لخوضها كافة المجالات (رياضية، اجتماعية، اقتصادية، أو ريادة الأعمال)، قامت مروة حافظ رئيس مؤسسة "أنا مصراوية" بالإشراف على إقامة بطولة كرة قدم نسائية، والتى أقامتها بنادى الفتح للقوات المسلحة بالإسكندرية.



وشاركت فى البطولة فريق كرة القدم سيدات نادى سموحة الرياضى، وفريق مؤسسة "أنا مصراوية"، وفريق من فتيات الجامعات الهواة، وفريق من طالبات المدارس الهواة أيضا.



واتسمت الدورة بالروح الرياضية والأخلاق، واستمرت البطولة لمدة 3 أيام، وقامت رئيس المؤسسة مروة حافظ بتكريم الفرق المشاركة، وتتويج فريق نادى سموحة الذى حصل على المركز الأول بالمادليات الذهبية، رافعين شعار "الرياضة أساس للصحة".