جوجل يحتفل بذكرى ميلاد أحمد خالد توفيق

يحتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو، بذكرى ميلاد الكاتب المصري الراحل د.أحمد خالد توفيق، حيث وضع "جوجل" صورته كبديل للشعار الخاص به مع الاشارة على مرور ٥٧ عام على ميلاد الكاتب والذي ولد فى مثل هذا اليوم 10 من شهر يونيو عام 1962 بطنطا.



والكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، مؤلف وروائي وطبيب مصري، ويعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بـ"العراب".



وكانت أشهر كتاباته سلسلة "ماوراء الطبيعة"، والتي بدأ إصدارها عام 1993، تحت شعار "روايات تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب"، ثم سلسلة "سفاري" عام 1996.



كما ألف "توفيق" روايات حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وأشهرها "يوتوبيا" عام 2008 التي تُرجمت إلى عدة لغات وأعيد نشرها في أعوام لاحقة، ورواية "السنجة" عام 2012، و"مثل إيكاروس" عام 2015 ثم "في ممر الفئران" عام 2016. ​



ورحل د.أحمد خالد توفيق، في 2 أبريل عام 2018، بعد صراع مع المرض.