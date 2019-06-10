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الإثنين 10/يونيو/2019 - 12:38 ص

ضبط لحوم ودواجن فاسدة فى حملة تموينية بالبحيرة

ضبط لحوم ودواجن فاسدة
ضبط لحوم ودواجن فاسدة فى حملة تموينية بالبحيرة
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2659661

قامت إدارة تموين ايتاى البارود بالبحيرة بالقيام بحملة تموينية موسعة على مطاعم ومحلات اللحوم، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم والفراخ الفاسدة.

جاءت الحملة بناءً على تعليمات الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وأحمد سمك مدير إدارة تموين إيتاى، وبالتنسيق مع العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث تموين البحيرة.

وقام مفتشى الرقابة والطب البيطرى وقوة من مباحث التموين بحملة تفتيش على مطاعم اللحوم ومحلات بيع اللحوم ببندر وقرى إيتاى البارود برئاسة أبو الفتوح السيسى وأسفرت الحملة عن:-
ضبط كميات كبيرة من اللحوم والفراخ الفاسدة وتم ضبط عدد من المحلات التجارية لا تقوم بالاعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.
تم التحفظ على جميع اللحوم المضبوطة لحين صدور قرار وكيل النائب العام بشأنها، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط لحوم ودواجن فاسدة فى حملة تموينية بالبحيرة
ضبط لحوم ودواجن فاسدة فى حملة تموينية بالبحيرة
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