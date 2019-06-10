"خليها فى بالك".. تفاصيل تعاون وائل جسار مع أحمد أمين

قارب الموزع الموسيقي أحمد أمين، على الانتهاء من تسجيل أغينة جديدة "سينجل" للمطرب اللبناني وائل جسار، والتي حلمت اسم "خليها في بالك"، وهي من كلمات وألحان صلاح الكردي.



ويستعد المطرب اللبناني وائل جسار، لإحياء حفل غنائي يوم 15 يونيو، بإحدى الفنادي الكبرى في جزيرة قبرص.



ومن المقرر أن يقدم جسار، خلال الحفل، باقة متنوعة من أغانيه منها "حب ومتحبش، ورسالة حب مرمية، ويوم زفافك، وقال فاكرني، وخليني ذكرى، وكل دقيقة شخصية".



وطرح وائل جسار مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "شكله بيهزر"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما طرحها عبر تطبيق الأغاني الشهير "أنغامي".



الأغنية من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل.