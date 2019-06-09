مدرب وريورز: دورانت ربما يلعب في المباراة الخامسة

قال ستيف كير مدرب جولدن ستيت وريورز إن كيفن دورانت يملك فرصة لخوض المباراة الخامسة في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين غدا الاثنين.



ويتأخر وريورز 3-1 أمام تورونتو رابتورز في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل المباراة الخامسة في كندا التي تأمل أن يحصد فريقها اللقب للمرة الأولى في تاريخ البلاد.



وغاب دورانت منذ أن خرج في المباراة الخامسة ضد هيوستون روكتس في قبل نهائي القسم الغربي بسبب إصابة في ربلة السابق.



وأشار كير إلى أن أفضل لاعب في النهائي مرتين سيتدرب مع الفريق اليوم الأحد.



وأبلغ الصحفيين عند سؤاله هل هناك فرصة لمشاركة دورانت في المباراة الخامسة "نعم لأن ما سيفعله اليوم لم يفعله منذ فترة.



سيقوم بالأكثر اليوم ثم سنعلم ماذا سيحدث بعد ذلك."سيتدرب معنا اليوم وسيعمل أكثر مع بعض اللاعبين الشبان. سنقوم بتقييم الأمور بعد ذلك".



وعانى وريورز بدون دورانت أمام رابتورز الذي تفوق على حامل اللقب في آخر موسمين 37-21 في الربع الثالث من المباراة الرابعة يوم الجمعة.



وكان كير ممتنا لحصول فريقه على راحة ثلاثة أيام.



وقال "ارتكبنا العديد من الأخطاء الدفاعية والتي بدا أنها جاءت نتيجة الإحباط وربما الإرهاق إذ شارك بعض اللاعبين لدقائق أكثر من المعتاد.



"لذا أنا سعيد بالحصول على يومين راحة قبل المباراة المقبلة ثم يومين قبل المباراة التالية لو استطعنا مد هذه السلسلة".



وتابع "استعدنا حيويتنا وبعض اللاعبين تعافوا وحصلوا على راحة".