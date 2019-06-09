للنحفاء.. أطعمة تساهم في زيادة الوزن

تحاول المرأة خاصة للوصول إلى الوزن المثالي بالنسبة لها حيث تحرص على أن تكون جميلة ومميزة، والوزن المثالي لا يرتبط فقط بإنقاص الوزن الزائد، بل هناك بعض الفتيات يرغبن في زيادة وزنهم فالنحافة أيضا تقلل من جمال المرأة.



وينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول بعض الأطعمة التي تزيد وزنك وتجعلك بصحة جيدة.



عين الجمل

غني بالدهون الصحية، والألياف الغذائية والبروتين، وتناوله يوميا يزيد الوزن بطريقة صحية وطبيعية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن أيضا أن يعمل على تحسين أداء الدماغ وخفض مستوى الكولسترول السيئ في الجسم.



الأجبان

الجبن هو مصدر جيد للكالسيوم وفيتامين B12، وشريحة من الجبن تحتوي على أكثر من 100 سعر حراري، لذلك احرصي على أن تتواجد الأجبان في نظامك الغذائي.



المكرونة

من المواد الغذائية النشوية التي يمكن أن تسرع من زيادة وزنك، فهي تحتوي على مئات من السعرات الحرارية.



زبدة الفول السوداني

تحتوي زبدة الفول السوداني على كميات كبيرة من البروتين والبوتاسيوم، إلى جانب الدهون الصحية.



البيض

وبالتحديد البيض المخفوق المقلي، فهو مليء بالدهون الصحية والسعرات الحرارية، لذلك فهو الأفضل على مائدة الإفطار اليومية.



الشوكولاتة الداكنة

وجدت الدراسات أن قطعة واحدة فقط من الشوكولاته الداكنة تحتوي على أكثر من 100 سعر حراري، لذلك فتناولها يوميا سيساعد على زيادة الوزن.



الزبادي

على الرغم من أن الزبادي الخالي من الدسم هو الأفضل في إنقاص الوزن، فهو الأفضل أيضا في زيادة الوزن، ولكن الكامل الدسم.

