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الإثنين 10/يونيو/2019 - 02:30 ص

"التعليم العالى" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

التعليم العالى تطلب
أميرة ممدوح
dostor.org/2659641

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإعلان عن حاجتها للتعاقد مع مدير عام الإدارة العامة للأمن، بجامعة المنصورة، بشرط أن يكون قد مضي علي المتقدم عامان علي الأقل في وظائف الدرجة الأدنى مباشرة، والحصول على مؤهل عال مناسب.

كما طلبت جامعة المنصورة التعاقد مع مدير عام مكتب رئيس الجامعة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها 25-6-2019، حيث تسلم باليد للأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا بمقر الإدارة العامة للجامعة على العنوان التالي: المنصورة: شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة، مرفقًا المستندات الآتية من أصل و(7) نسخ:

بيان حالة وظيفية معتمد، موضحًا به (تاريخ الميلاد ـ التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية ـ تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة ـ الجزاءات ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم ـ الدورات التدريبية ونوعها ومكانها ـ خطابات الشكر والتقدير ـ أي بيانات أخرى يري المتقدم إضافتها).
عدد (8) صور شخصية حديثة (4 × 6).
بيانات القدرات العلمية (الدرجة العلمية ـ إجادة اللغة الأجنبية ـ التعامل مع الحاسب الآلي ــ الاشتراك فى المؤتمرات ـ إعداد بحوث البحوث والمذكرات الفنية) مدعمًا ذلك بالمستندات المؤيدة لذلك.
التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – انجازاته التى حققها أثناء حياته الوظيفية - سابقة الأعمال فى مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).
المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها وفقًا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.
السمات الشخصية (مهارات القيادة وإتخاذ القرارات والإبداع – حل المشكلات وإدارة الأزمات – مهارات الاتصال والإقناع).

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