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الأحد 09/يونيو/2019 - 11:34 م

للحد من التفاوت.. الحكومة تستعد لإعادة هيكلة منظومة أجور موظفي الدولة

للحد من التفاوت..
dostor.org/2659640

تستعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإعادة هيكلة منظومة أجور موظفي الدولة وإقرار نظام جديد يحد من التفاوت الحالي في الأجور بين الجهات الحكومية بعضها البعض، ويسمح للقائمين بالوظائف المتماثلة بتقاضي رواتب متساوية، وذلك تزامنًا مع دخول النسخة النهائية المحدثة من مدونة السلوك الوظيفي حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء من مراجعتها من الجهات المختصة.

ووفقًا لمنشور حصلت عليه "الدستور"، أسند الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، لإدارات الموارد البشرية بكل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو وحدة محلية، مهمة إعداد الدراسات الخاصة بالأجور لكافة العاملين داخل كل جهة على حدة وتقديم المقترحات الخاصة بذلك للسلطات المختصة.

كما كلف القائمين على تلك الإدارات المستحدثة، بإعداد الدراسات الخاصة بالمزايا بأنواعها المالية أو عينية أو تأمينية واقتراح اللازم منها لتحسين الأداء، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات العاملين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ قرارات علاوة الترقية المستحقة للعاملين بكل وحدة.

وتقوم إدارات الموارد البشرية بكل وزارة أو مصلحة حكومية أيضًا بإعداد وتنفيذ العلاوة الدورية والاستثنائية إن وجدت، طبقًا للإجراءات المالية المعتمدة، وتحديد المستحقين للعلاوة التشجيعية وفقًا لترشيحات المختصين بذلك، واتخاذ الإجراءات المالية اللازمة للتنفيذ.

وفي سياق متصل، وضعت وزارة التخطيط ضوابط صارمة في النسخة النهائية المحدثة من المدونة، لإلزام كافة الجهات الحكومية بصرف الأجر المحدد لكل مستوي وظيفي أو الحد الأدني للأجور لموظفيها كما حدد قانون الخدمة المدنية أيهما أكبر بدءًا من شهر يوليو المقبل.

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