طرابلس.. عسكريون أتراك يسيرون الطائرات فى قاعدة معيتيقة

أكد الجيش الوطني الليبي، وجود ثلاثين عنصرًا من الأتراك من بينهم طيارين وفنيين، موجودون في طرابلس لتشغيل الطائرات المسيرة، حسبما أودرت وكالة الانباء الليبية (وال)، مساء اليوم الأحد.



وأوضح اللواء محمد المنفور، آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، أن الطاقم التركي يقيم وسط المدنيين ولا يمكن استهدافهم؛ حفاظًا من القوات المسلحة على قواعد الاشتباك التي لا تسمح باستهدافهم وسط المدنيين.



وأشار إلى أن المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، منع الصحفيين ووسائل الإعلام من الدخول إلى مكان القصف حتى لا تكشف الحقيقة.



ودمر سلاح الجو التابع للجيش الوطني، طائرتين تركيتين مسيرتين، يومي الخميس والجمعة الماضيين، أثناء هبوطهما في قاعدة معيتيقة؛ حيث كانتا تقومان بعمليات استطلاعية مساندة لميلشيات طرابلس.