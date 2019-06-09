أرقام لافتة لمنتخب البرتغال بعد التتويج بدوري الأمم الأوروبية

حفلت المباراة النهائية للنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي جرت بمدينة بورتو البرتغالية وانتهت بتتويج منتخب البرتغال باللقب، بالعديد من الأرقام اللافتة.

وتغلب المنتخب البرتغالي، الذي استضاف الأدوار النهائية للمسابقة القارية على ملاعبه، 1 صفر على نظيره الهولندي اليوم الأحد، ليصبح أول منتخب أوروبي ينال لقب كبير على ملعبه منذ المنتخب الفرنسي، الذي فاز بكأس العالم عندما استضافها عام.1998

وواصل منتخب البرتغال فرض هيمنته على كرة القدم الأوروبية، بعدما نال ثاني لقب قاري خلال ثلاثة أعوام، وذلك بعدما سبق أن توج بآخر نسخة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي جرت بفرنسا.

وحافظ المنتخب البرتغالي على سجله خاليا من الهزائم في آخر عشر مباريات بمختلف المسابقات، كما واصل تفوقه على المنتخب الهولندي بعدما نجح في تفادي الخسارة أمامه خلال ست استضافات أمام المنتخب الملقب بـ(الطواحين).

وتقمص جونزالو جويديش دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف المنتخب البرتغالي الوحيد في المباراة، كما سجل ثلاثة اهداف وقام بتمريرتين حاسمتين خلال آخر ثماني مشاركات له مع الفريق، وفقا لموقع (أوبتا) لإحصاءات كرة القدم.

ويعد هذا هو الهدف الأول لجويديش مع منتخب البرتغال، منذ تسجيله هدفين في مرمى المنتخب الجزائري في مباراة ودية جرت بينهما في شهر يونيو من العام الماضي، حسبما افاد موقع (سكواوكا) لإحصاءات كرة القدم.

وجاء البرتغالي بيرناردو سيلفا، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، في صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف خلال الأدوار النهائية للمسابقة القارية برصيد هدفين، كما يعد أكثر اللاعبين خلقا للفرص برصيد 16 فرصة، وأكثر اللاعبين قياما بالتحامات برصيد 11 التحاما ناجحا، وفقا لموقع سكواوكا.