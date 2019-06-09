القاهرة : الإثنين 10 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
اقتصاد
الأحد 09/يونيو/2019 - 11:21 م

صناديق التحوط تراهن على مكاسب كبيرة فى أسواق الذهب

صناديق التحوط تراهن
dostor.org/2659627

تثبت الحروب التجارية الدائرة فى الوقت الراهن أنها أمر جيد بالنسبة لأسعار الذهب حيث عززت صناديق التحوط من موقفها وتوقعاتها المستقبلية فيما يتعلق بالتعاملات فى سوق السبائك الذهبية وذلك بأفضل صورة ممكنة خلال فترة تصل إلى 12 شهرا تقريبا.

وبدأت تظهر حاليا ثمار تلك الحروب التجارية فيما يتعلق بأسعار الذهب حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر إلى أعلى مستوى لها خلال 13 شهرا أمس الأول الجمعة بعد انتعاش الطلب على المعدن الأصفر كأحد الأصول التى تمثل ملاذا آمنا.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج فى تقرير لها أن صناديق التحوط تعود فى الوقت الراهن إلى الاستثمار بكثافة فى الذهب فى الوقت الذى تهيمن فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات الجيوسياسية والضعف التدريجى فى مجال الصناعات التحويلية على اهتمام المستثمرين.

وأكدت التوقعات غير المواتية الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، مما يساعد السبائك الذهبية في التخلص من نوبات التذبذب بين الصعود والهبوط التى عانت منها لتنتعش وتتماسك اسعارها على ارتفاع خلال قطاع كبير من عام.2019

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 3ر0 % لتستقر عند 10ر1346 دولار للأوقية الواحدة من الذهب الخالص أمس الأول الجمعة فى سوق العقود الآجلة للمعادن النفيسة فى نيويورك كوميكس .

ويمثل ذلك الارتفاع ثامن زيادة يومية على التوالى وهى أطول فترة ارتفاع متواصلة لعقود سارية منذ يناير 2018 كما سجل المعدن الأصفر أكبر مكاسبه خلال فترة تزيد على العام.

وزادت صناديق التحوط من توقعاتها بحدوث زيادات مستقبلية فيما يتعلق بالعقود الآجلة والخيارات الخاصة بالذهب فى الولايات المتحدة حيث ارتفعت عملياتها بنسبة 38 % لتصل إلى 174233 عقدا في الأسبوع المنتهى فى الرابع من يونيو، وذلك حسبما أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أمس الأول الجمعة.

ولمواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة وحالة عدم اليقين المنتشرة بشأن الاقتصاد اندفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين، في موجه محمومة لشراء السبائك الذهبية في محاولة لتنويع الاحتياطيات، وذلك وفقا لمجلس الذهب العالمي. وحظى المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، هو أيضا بدعم ودفعة قوية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياط الاتحادي سوف يخفف من السياسات النقدية خلال العام الحالي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

"البترول" تنفي رفع أسعار الوقود خلال أسبوع

"ستاندرد تشارترد": مصر تسير على الطريق الصحيح نحو إصلاح اقتصادي شامل

خاص.. رئيس الزمالك: استكمال الدوري بعد "الكان" رسميًا

المجلس العسكري السوداني يحيل 90 ضابطًا للتقاعد

ads
الأكثر قراءة

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

ألبومات الصور

تحصيل 256 ألف جنيه غرامات إشغالات بحي وسط الإسكندرية

ضبط سيارة تحمل عبارات خادشة للحياء بالدقهلية

المستشار بهاء أبوشقة يعرض تعديل قانون المحكمة الدستورية

أول جلسة للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك

رياضة

مدرب وريورز: دورانت ربما يلعب في المباراة الخامسة

أرقام لافتة لمنتخب البرتغال بعد التتويج بدوري الأمم الأوروبية

البرتغال تفتتح السجل بلقبٍ ثانٍ في ثلاثة أعوام

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

مصير الدوري.. الخطيب يرفض مقترح الوزير

قيادي إخواني: أبو تريكة مش مصري وهذه أصوله

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا تكشف سر خطير عن لاعبي ليفربول بملاحقتها

الرئيس نيوز

إصابة رئيس نيابة الصف في حادث انقلاب سيارة

قصة تصريح "سجدة النكسة": الشعراوي وافق على وزارة الأوقاف بسبب "طرد السوفييت"

محلل سياسي ليبي: حسم معركة "تحرير طرابلس" مسألة وقت

خلال أيام.. أكبر طرح لـ"الإسكان" من الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة

وفاة مساعد مدير أمن الفيوم بأزمة قلبية

كشكول

انتهاء امتحانات آداب الفيوم الخميس المقبل والنتائج خلال أسبوعين

التعليم العالي: مد فترة التسجيل للوظائف الجديدة في الجامعات الأهلية الجديدة

البحر الأحمر الأزهرية: انتهاء امتحان القرأن الكريم على الوجه الأمثل

رئيس السويس الأزهرية يتابع الامتحانات من معاهد المحافظة

رئيس مجلس الأمناء: مواقع التواصل الاجتماعي "مدعية"ونحن الممثل الشرعي لـ 20 مليون أسرة

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

للنحفاء.. أطعمة تساهم في زيادة الوزن

6 أطباق لا يمكن الاستغناء عنها من المطبخ الفرنسي

فوائد أوميجا 3 للجسم والبشرة

الصحة

6 زيوت تساعد في إنقاص الوزن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎