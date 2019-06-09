الاتحاد العالمى للطرق الصوفية ينظم جولات دينية في محافظات الوجه البحرى

أعلن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، تنظيمه لجولات دينية ودعوية في عدد من محافظات الوجه البحري، حيث ستكون أولي هذه المحافظات "كفر الشيخ والإسكندرية والغربية"، وتهدف الجولات إلي التعريف بالمنهج الصوفي ودوره في تزكية النفس والتصدي للانحرافات والبدع التي دخلت على التصوف خلال الآونة الآخيرة.



وقال الدكتور عبد الحليم العزمي، الآمين العام للاتحاد العالمي للصوفية، إن الجولات التي يقوم بها الدكتور علاء أبو العزائم رئيس الاتحاد سواء داخل مصر أو خارجها تهدف إلي التأكيد علي الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد سواء في الداخل أو الخارج، حيث أن هذه الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد هدفها الأساسي تربية أفراد، قادرين علي تحمل المسئولية ورفع رآية الاسلام عالية خفاقة.



وتابع "العزمي" أن جولات الاتحاد في محافظات الوجه البحري، لم تكن الأولي أو الأخيرة، فالجميع يعلم ما يقوم به الاتحاد من نشاط كبير وملموس لتوعية وإرشاد الأمة إلي كل شىء صالح ونافع.