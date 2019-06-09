ضبط 1315 قطعة مستحضرات طبية غير صالحة للاستخدام في المحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



وقد أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط قضية واحدة فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر ضبط خلالها (1315 قطعة "مستلزمات طبية").



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة المختصة وتواصل مباحث التموين جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.