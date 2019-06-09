سفيرنا بألمانيا: نتابع التحقيقات في واقعة إطلاق النار على طبيب مصري

أكد السفير المصري في ألمانيا بدر عبدالعاطي، أنه بالإشارة الى الأنباء المتداولة بشأن تعرض المواطن المصرى الدكتور محمود توفيق والمقيم فى مدينة "آخن" الألمانية لإطلاق نار فى ٦ يونيو الجاري بالقرب من منزله بالمدينة، فإن القسم القنصلى بالسفارة قام فور علمه بالحادث بالاتصال بالمواطن المذكور للاطمئنان على حالته الصحية.



وأكد عبدالعاطي، في تصريحات له، على حرص السفارة على التواصل معه بصفة مستمرة، ومن جانب آخر، قامت السفارة ومعها القنصلية العامة فى فرانكفورت كذلك بمخاطبة السلطات الألمانية للاطلاع على نتائج التحقيقات ومتابعة الاجراءات القانونية ذات الصلة وكذا التعرف على ملابسات الحادث.



وكان الطبيب المصري قد أكد أنه تعرض لطلق ناري يوم الخميس الماضي، وذلك خلال تواجده في منزله، مما أدى إلى إصابته في منطقة البطن نتج عنه نزيف حاد.