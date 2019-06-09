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الأحد 09/يونيو/2019 - 10:51 م

اليونسكو تكرم الفائزين بجائزة الشارقة للثقافة العربية

اليونسكو تكرم الفائزين
dostor.org/2659599

تحتفي منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، بالفائزين في جائزة الشارقة للثقافة العربية، بعد تأكيدها على إعلان لجنة التحكيم بشأن الدورة الـ 16 لعام 2018.

ومنحت الجائزة المخصصة للشخصية العربية لجمعية "السمندل" في البنان، أما الجائزة المخصصة للشخصية غير العربية فقد فاز بها مهرجان شباك "المملكة المتحدة"، فيما سيتم تسليم الجوائز خلال حفل يقام بمقر منظمة "اليونسكو" في باريس يوم الخميس الموافق 13 يونيو الجاري.

يذكر أن جمعية "السمندل" منظّمة غير ربحيّة تقوم على العمل التطوعي وتُعنى بالنهوض بفن القصص المصوّرة "الكوميكس" لدى جماهير من مختلف الأَعمار، ونشرت منذ تأسيسها في العام 2007، مجموعة كبيرة من الكتب والمجلّات، فضلًا عن استضافتها للعديد من حلقات العمل والمعارض سواء في لبنان أو في مناطق أخرى من العالم وحصدت عدَّة جوائز.

أما "مهرجان شُبّاك" فيعد أكبر المهرجانات التي تُعنى بالثقافة العربية المعاصرة في أوروبا وينظم بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، ويقام منذ تدشينه في العام 2011، مرّة واحدة كلّ عامين ويمثّل جسرًا ثقافيًا يربط المملكة المتّحدة بأفضل ما تقدّمه الثقافة العربية المعاصرة، وذلك من خلال تنظيم برامج طموحة تشمل الفنون البصريّة والأفلام والموسيقى والمسرح والأدب والفعاليّات والمناقشات.

ويهدف المهرجان الذي يعقد بالتعاون مع مجموعة جمعيات فاعلة ومؤسسات فنية في لندن والخارج، إلى الاحتفاء بالفنانين العرب على الصعيد الدولي ويركّز على الأعمال الفرديّة للفنانين، مسلطًا الضوء على أهميّة تعدديّة الأصوات وتنوع وجهات النظر المتباينة ويصبو إلى الترويج لنواحي الابتكار والإبداع لدى الفنانين العَرب وإيصالها لعدد أكبر من الناس في المملكة المتحدة وفي العالم أجمع.

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