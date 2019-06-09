الألوان الخفية للقمر (صور)

يعد المصور الفلكي البريطاني، أندرو مكارثي، واحدا من أبرز المتخصصين في هذا المجال، واشتهر أخيرًا بصورة مبهرة تظهر الألوان الخفية للقمر، بشكل خارج عن المألوف والمتوقع.



وتظهر صورة مكارثي التي حصل عليها باستخدام أكثر من 50 ألف لقطة لبيانات مسحية لطبقات القمر ومحتواه المعدني، تظهر جمالًا بديعًا يختبئ في وهج البياض الشهير له، بحسب ما أكد على موقعه الخاص.



ويقول مكارثي "أردت أن أريكم النسخة الملونة التي تظهر التركيب الجيولوجي للقمر، وكنت حين جمعت صورا عالية الدقة للقمر، وجدتني أنتهز الفرصة للتفكير في الجانب الذي لا نراه، ليس ذلك بالمعنى المعتاد للعبارة، إنما ما هو مستتر من عالم تركيب هذا الكوكب المدهش".



وتقلب هذه الصورة الطليعية طبقات القمر وتكشف ألوانها المخفية، على عكس الصورة القياسية الأكثر حداثة.



ويضيف مكارثي "كان اللون موجودًا بالفعل في تلك الصورة، مخبأً وراء وهج البياض، ويمثل المحتوى المعدني لقمرنا، بينما أظهرت صوري السابقة التفاصيل التي يمكنك رؤيتها إذا كانت عيناك أكثر حدة، هنا أوضح لك كيف يمكن للقمر أن ينظر فيما إذا كانت أعيننا وعقولنا أكثر حساسية للون الأزرق حيث يحوي القمر نسبة عالية من التيتانيوم، ومن التيتانيوم في البازلت".