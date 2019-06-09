"المصريين الأحرار" يدعو أمريكا والصين للتفاوض

يَسْتَهْجِنُ حزب "المصريين الأحرار" برئاسـة الدكتور عصام خليل، حالة الحرب التجارية والأقتصادية التي تتنامي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العديد من البلدان والدول وفى مقدمتها الصين الشعبية.



وقال الحزب - فى بيان له - إن الحروب الاقتصادية والتجارية عادة ما يدفع ثمنها دول العالم أجمع وتلقي ظلالها وأضرارها على المؤسسات والشركات والمواطنين ولاتقتصر على أطراف بعينها، بينما تنال من سلسلة الصناعة والقيمة العالمية وتعرقل مسيرة تعافي الأقتصاد العالمي.



وأضاف المصريين الأحرار، أن تعدد أشكال الاحتراب ومنها فرض رسوم جمركية إضافية على بضائع أو ماشابة يُضر جانبين التجارة، ونظرًا لاعتبار الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر قوي أقتصادية عالميًا وجُب الجلوس على مائدة واحدة للتفاهم والحوار بشان التعاون بما يخدم البلدين بالنفع وينعكس إيجابيأ على الاقتصاد العالمي.



وأشار إلى أن القوي الاقتصادية تتحمل دورًا هامًا فى إرساء استقرار الاقتصاد العالمي وماينجم عن تبعات الاحتراب أو الصدام الأقتصادى وانعكاسه على الدول والبلدان.